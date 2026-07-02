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Candidature dans Trois-Rivières

Christine Fréchette lance des flèches au Parti québécois

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Entendu dans

Le midi

le 2 juillet 2026 13:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Christine Fréchette lance des flèches au Parti québécois
Christine Fréchette place ses pions en vue des prochaines élections. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette a profité de l'annonce de sa candidature dans Trois-Rivières pour lancer quelques flèches à Paul St-Pierre-Plamondon et le Parti québécois, qui trône en tête des sondages à quelques semaines du déclenchement de la campagne électorale.

Selon le chroniqueur politique Antoine Tardif, l'échiquier politique québécois est plus volatile que jamais, alors que la CAQ pourrait compétitionner avec le Parti libéral comme adversaire principale du PQ et ainsi offrir une course à trois, chose qu'il était difficile d'imaginer il y a quelques mois à peine.

Écoutez le chroniqueur politique Antoine Tardif en discuter, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et de Valérie Beaudoin.

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