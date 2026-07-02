La première ministre Christine Fréchette a profité de l'annonce de sa candidature dans Trois-Rivières pour lancer quelques flèches à Paul St-Pierre-Plamondon et le Parti québécois, qui trône en tête des sondages à quelques semaines du déclenchement de la campagne électorale.

Selon le chroniqueur politique Antoine Tardif, l'échiquier politique québécois est plus volatile que jamais, alors que la CAQ pourrait compétitionner avec le Parti libéral comme adversaire principale du PQ et ainsi offrir une course à trois, chose qu'il était difficile d'imaginer il y a quelques mois à peine.

Écoutez le chroniqueur politique Antoine Tardif en discuter, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et de Valérie Beaudoin.