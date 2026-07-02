Un rush comparable au changement de pneus

En pleine vague de chaleur au Québec, la demande pour les appareils de climatisation explose, submergeant les installateurs et frigoristes.

Guillaume Légaré Breton, président de la Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF), rappelle l'importance cruciale de l'entretien préventif avant l'été pour éviter les bris mécaniques.

Il qualifie de «bonne initiative» le programme gouvernemental d'investissement de 243 millions de dollars pour offrir des thermopompes gratuites aux ménages en difficulté.

Cependant, il souligne que le manque criant de main-d'œuvre qualifiée demeure le principal défi de l'industrie pour répondre à cette demande accrue, tant en été qu'en hiver.

Écoutez Guillaume Légaré-Breton, président de la CÉTAF, expliquer le tout, jeudi au Midi.