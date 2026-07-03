Entre opportunités en or et montagnes russes

Plongez au cœur des monnaies virtuelles avec Marie-Claude Lavallée et son invité, Steve Waterhouse, qui démystifie le fonctionnement de la cryptomonnaie, souvent perçue comme complexe et intimidante.

De l'absence de cadre légal au Canada jusqu'à la volatilité extrême des cours, illustrée par les variations vertigineuses du Bitcoin, l'expert analyse avec clarté les risques de sécurité et les obligations fiscales qui y sont liés.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, expliquer le tout vendredi matin à L'effet Lavallée.