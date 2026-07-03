 Aller au contenu
Entre opportunités en or et montagnes russes

Sécurité, impôts et volatilité: la vérité sur les cryptomonnaies

par 98.5

0:00
19:53

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 3 juillet 2026 10:45

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sécurité, impôts et volatilité: la vérité sur les cryptomonnaies
L'effet Lavallée / FAMILY STOCK/ Adobe Stock

Plongez au cœur des monnaies virtuelles avec Marie-Claude Lavallée et son invité, Steve Waterhouse, qui démystifie le fonctionnement de la cryptomonnaie, souvent perçue comme complexe et intimidante.

De l'absence de cadre légal au Canada jusqu'à la volatilité extrême des cours, illustrée par les variations vertigineuses du Bitcoin, l'expert analyse avec clarté les risques de sécurité et les obligations fiscales qui y sont liés.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, expliquer le tout vendredi matin à L'effet Lavallée

«La ride de montagne russe est plus abrupte que va l'être en bourse»

Steve Waterhouse

Vous aimerez aussi

Assistants vocaux et vie privée : une action collective déposée au Québec
Le midi
Assistants vocaux et vie privée : une action collective déposée au Québec
0:00
12:35
Des enfants dénudés numériquement pour faire chanter des écoles
Signé Lévesque
Des enfants dénudés numériquement pour faire chanter des écoles
0:00
7:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Tourner la page après la rupture: le deuil de l’ex et les nouveaux projets
Rattrapage
Peut-on guérir d'une infidélité?
Tourner la page après la rupture: le deuil de l’ex et les nouveaux projets
Taylor Swift et Travis Kelce sont-ils déjà mariés?
Rattrapage
Grand événement au Madison Square Garden
Taylor Swift et Travis Kelce sont-ils déjà mariés?
Déménagement: comment se sentir bien dans son nouvel environnement?
Rattrapage
Bien vivre cette transition
Déménagement: comment se sentir bien dans son nouvel environnement?
«Chaque minute, il y a une personne qui meurt de la chaleur dans le monde»
Rattrapage
Les effets insoupçonnés de la canicule
«Chaque minute, il y a une personne qui meurt de la chaleur dans le monde»
Vols annulés ou retardés: comment obtenir enfin votre juste compensation
Rattrapage
Droits des voyageurs
Vols annulés ou retardés: comment obtenir enfin votre juste compensation
Clôtures de piscine: vers des solutions plus intelligentes?
Rattrapage
Resserrement de la réglementation
Clôtures de piscine: vers des solutions plus intelligentes?
Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances
Rattrapage
Voyager avec son animal
Chiens, chats et nouveaux compagnons: le dilemme des vacances
Canicule à Montréal: les meilleurs plans fraîcheur pour survivre à la chaleur
Rattrapage
Plages, piscines et brumisateurs
Canicule à Montréal: les meilleurs plans fraîcheur pour survivre à la chaleur
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
Rattrapage
Formaldéhyde et polluants
Le papier de toilette: un danger méconnu pour la santé et l'environnement?
Du gouffre à la reconstruction: le parcours inspirant de Gerry St-Hilaire
Rattrapage
L'urgence d'une écoute humaine et sans jugement
Du gouffre à la reconstruction: le parcours inspirant de Gerry St-Hilaire
Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance
Rattrapage
Pour stabiliser les situations résidentielles
Montréal: une banque d'aide au loyer pour prévenir l'itinérance
Le pape excommunie des évêques conservateurs et défie Trump
Rattrapage
Bras de fer au Vatican
Le pape excommunie des évêques conservateurs et défie Trump
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
Rattrapage
Changer nos habitudes de consommation
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple
Rattrapage
Confidences et confiance
Comment gérer le partage de sa vie intime à l'extérieur du couple