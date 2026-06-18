Débat crucial pour la souveraineté numérique

La directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, réclame un Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) générique, afin d'évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux du développement fulgurant des centres de données.

Alors que des pressions sont exercées pour céder un bloc d'énergie à Google, l'intervenante souligne que ces infrastructures, très énergivores et gourmandes en eau, créent peu d'emplois et ne garantissent pas la souveraineté numérique du Québec.

Les commissaires saluent cette sortie et appellent à un débat politique transparent.

Écoutez Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, expliquer le tout, jeudi midi à La commission.