Le Canada prendrait officiellement part à l’Eurovision, le plus grand concours de chanson au monde.

L’organisation a indiqué mercredi matin que le diffuseur public CBC/Radio-Canada enverrait une chanson pour l’édition 2027, qui se déroulerait en Bulgarie.

La participation du Canada serait possible, puisque CBC/Radio-Canada est devenue membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision, qui coordonne le concours.

Des artistes canadiens se sont déjà démarqués au fil des années, notamment Céline Dion, qui a remporté le concours en 1988. Le Canada serait le premier pays à se joindre à l’Eurovision en plus de dix ans et le quatrième pays non européen à participer au concours musical.