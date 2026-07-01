 Aller au contenu
Plus grand concours de chanson au monde.

Eurovision: CBC/Radio-Canada enverra une chanson pour l’édition 2027

par 98.5 | Modifié le 1er juillet 2026 à 13:36

Eurovision: CBC/Radio-Canada enverra une chanson pour l’édition 2027
Le Canada prendra officiellement part à l'Eurovision, le plus grand concours de chanson au monde. / Martin Meissner / The Associated Press

Le Canada prendrait officiellement part à l’Eurovision, le plus grand concours de chanson au monde.

L’organisation a indiqué mercredi matin que le diffuseur public CBC/Radio-Canada enverrait une chanson pour l’édition 2027, qui se déroulerait en Bulgarie.

La participation du Canada serait possible, puisque CBC/Radio-Canada est devenue membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision, qui coordonne le concours.

Des artistes canadiens se sont déjà démarqués au fil des années, notamment Céline Dion, qui a remporté le concours en 1988. Le Canada serait le premier pays à se joindre à l’Eurovision en plus de dix ans et le quatrième pays non européen à participer au concours musical.

Vous aimerez aussi

Une nouvelle chanson pour Lisa LeBlanc
Le Québec maintenant
Une nouvelle chanson pour Lisa LeBlanc
0:00
8:36
Morgan Freeman se lance dans un tout nouveau projet musical
Signé l'été
Morgan Freeman se lance dans un tout nouveau projet musical
0:00
4:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.