Souveraineté culturelle

Le PDG d'Accent Aigu Entertainment, la maison de production derrière le succès planétaire Heated Rivalry, déplore le recul du CRTC sur la question des redevances imposées aux diffuseurs étrangers.

En signe de protestation, le producteur Brandon Brady refuse de remettre à Mark Carney la doudoune blanche officielle de la série tant que le gouvernement ne clarifiera pas ses intentions pour soutenir la culture à long terme. Cette doudoune avait été offerte à Mark Carney par l'une des vedettes de la série, l'acteur Hudson Williams.

Écoutez les explications de la chroniqueuse en politique fédérale, Catherine Lévesque, lundi, au micro de Catherine Brisson.

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