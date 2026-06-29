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Souveraineté culturelle

Le producteur de la série «Heated Rivalry» tient tête à Mark Carney

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Le Québec maintenant

le 29 juin 2026 17:45

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Le producteur de la série «Heated Rivalry» tient tête à Mark Carney
Mark Carney et l'acteur hudson Williams. Le premier ministre porte la pièce de vêtement au coeur du litige. / Patrick Doyle/La Presse Canadienne

Le PDG d'Accent Aigu Entertainment, la maison de production derrière le succès planétaire Heated Rivalry, déplore le recul du CRTC sur la question des redevances imposées aux diffuseurs étrangers.

En signe de protestation, le producteur Brandon Brady refuse de remettre à Mark Carney la doudoune blanche officielle de la série tant que le gouvernement ne clarifiera pas ses intentions pour soutenir la culture à long terme. Cette doudoune avait été offerte à Mark Carney par l'une des vedettes de la série, l'acteur Hudson Williams.

Écoutez les explications de la chroniqueuse en politique fédérale, Catherine Lévesque, lundi, au micro de Catherine Brisson.

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