Des annonces pour l'Est de Montréal

Le gouvernement du Québec a présenté mardi son plan de gestion des ressources énergétiques.
Écoutez l'analyste Jonathan Valois se pencher sur la question avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques vise à faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation québécoise à 77 % d’ici 2050, comparativement à 48 % présentement.
- La première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 123 millions $ pour revitaliser le secteur industriel de l’Est de Montréal.
- On revient sur la proposition de Québec solidaire d’imposer 100 % du gain en capital pour certains propriétaires.