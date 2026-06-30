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Des annonces pour l'Est de Montréal

«L'Est est à prendre pour la CAQ et le PQ» -Jonathan Valois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 17:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
«L'Est est à prendre pour la CAQ et le PQ» -Jonathan Valois
Jonathan Valois / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a présenté mardi son plan de gestion des ressources énergétiques.

Écoutez l'analyste Jonathan Valois se pencher sur la question avec l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques vise à faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation québécoise à 77 % d’ici 2050, comparativement à 48 % présentement. 
  • La première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 123 millions $ pour revitaliser le secteur industriel de l’Est de Montréal. 
  • On revient sur la proposition de Québec solidaire d’imposer 100 % du gain en capital pour certains propriétaires.

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