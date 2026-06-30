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Un documentaire sur le groupe sortira sous peu

UZEB de retour sur scène? «Alain Caron ne veut pas, c’est aussi simple que ça»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juin 2026 15:52

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
UZEB de retour sur scène? «Alain Caron ne veut pas, c’est aussi simple que ça»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le mythique groupe de jazz fusion québécois UZEB fait l'objet d'un documentaire très attendu.

Formé au milieu des années 1970 et actif jusqu'en 1992, UZEB, qui est composé de Michel Cusson (guitare), Alain Caron (basse) et Paul Brochu (batterie), a brisé toutes les barrières de l'industrie musicale.

Avec plus de 200 000 disques vendus au Québec et deux prix Félix du groupe de l'année (en 1984 et 1989).

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclerc partager ses impressions sur le documentaire, entremêlées d'anecdotes du guitariste Michel Cusson, au micro de Catherine Brisson.

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