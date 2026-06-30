Pas moins de 70 000 amateurs attendus

Le premier week-end du mois de juillet est celui du Comiccon de Montréal, un rendez-vous pour des milliers d'amateurs.
Écoutez Jason Rockman, porte-parole du Comiccon, en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On attend 70 000 participants de tous âges, passionnés de culture populaire, séries, films, BD, jeux vidéo et cosplay, au Comiccon de Montréal;
- Des invités prestigieux comme Christopher Lloyd, Ron Perlman, Robert Englund et Giancarlo Esposito sont attendus, tandis que la programmation met en avant les voix de doublage et des concerts, notamment Galactic Empire.
- L’événement est familial, inclusif et reconnu pour son impact sur la communauté, notamment via la 501ᵉ Légion de Star Wars et des actions caritatives pour Sainte-Justine.