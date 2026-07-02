Des conséquences graves

L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) n'a recensé que 12 appels sur sa ligne d'urgence. Les autorités attribuent ce calme à une meilleure préparation et aux démarches de prévention entreprises par les locataires en amont.

Au moment d'écrire ces lignes, 71 ménages se retrouvent sans logement à Montréal et bénéficient d'un hébergement de dernier recours ou d'un accompagnement personnalisé.

L'OMHM affiche un taux d'efficacité de 98 % pour reloger durablement ces personnes.

Par ailleurs, la direction régionale de santé publique de Montréal met en lumière les conséquences collectives majeures de la crise du logement.

Au-delà des difficultés financières individuelles, la précarité résidentielle entraîne d'importants coûts pour la société québécoise, évalués à plusieurs milliards de dollars.

Les impacts se font durement sentir sur la santé physique et mentale, mais touchent également des sphères critiques, comme le parcours des jeunes.

Écoutez Rouzier Métellus, directeur du développement communautaire et social de l’Office municipal d’habitation de Montréal ainsi que David Kaiser, directeur médical adjoint à la Direction régionale de santé publique de Montréal et médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, faire le point à Cantin le matin.