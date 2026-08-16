Activités au Québec

L'été n'est pas encore terminé et le Québec regorge d'activités intéressantes pour ceux qui cherchent à meubler leurs temps libres.
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre faire ses suggestions de la semaine, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
Au menu:
- Une cabane à sucre en été au Relais des pins de l'Ile d'Orléans
- Le Salon des métiers d'art de Québec
- Devenez un berger au Samedi Pique-Nique et Moutons Les trouvailles gourmandes du canton Roxton Falls
- Des kiwis québécois à La ferme du Mihouli
- Dégustation de kombucha à la Bio Ferme des Caps Sainte tite des caps