Journée chargée pour le CH

C'est la fin d'une époque à Montréal. Brendan Gallagher quitte le Canadien de Montréal pour rejoindre les Canucks de Vancouver, où il retrouvera l'entraîneur Manny Malhotra, son ancien coéquipier.

Avant de quitter, le fougueux allié a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Montréal.

Plus tôt dans la journée, le Tricolore a également échangé le jeune attaquant Joshua Roy au Mammoth de l'Utah contre le défenseur allemand de 23 Maksymilian Szuber

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point sur les mouvements effectués par le Tricolore, lundi, au micro de Catherine Brisson.