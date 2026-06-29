Fusillade de Côte-des-Neiges

Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière réagit à l'actualité tragique et aux manquements des forces de l’ordre.

Entre l'émotion d'un drame policier et la rigueur institutionnelle, le vice-premier ministre livre un constat sans concession et appelle à la dignité face aux dérives des réseaux sociaux.

Le ministre annonce également un investissement de 66 millions de dollars contre le crime organisé et l'extorsion tout en exigeant des explications face aux manquements signalés de certains corps policiers concernant leurs délais de signalement au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Écoutez l'entrevue avec le ministre de la Sécurité intérieure Ian Lafrenière, lundi, à l'émission le midi animée par Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.