Repêché au 16e rang par les Blues

Maddox Dagenais est devenu le premier joueur de la LHJMQ sélectionné lors du repêchage de la LNH 2026, vendredi soir, alors que les Blues de Saint-Louis en ont fait leur choix de premier tour (16e au total).

L'attaquant des Remparts de Québec a réagi avec émotion après avoir rejoint l'organisation du Missouri.

Il a également eu une pensée pour sa famille qui s'est rendue à Buffalo pour assister à ce moment avec lui, ainsi que pour les gens de Québec et l'organisation des Remparts, qui l'ont grandement aidé dans son développement au cours des dernières années.

Écoutez Maddox Dagenais, fils de Pierre et nouveau membre des Blues de Saint-Louis, réagir à son repêchage au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont.