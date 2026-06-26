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Repêché au 16e rang par les Blues

«Je repense à tous les efforts que j'ai mis dans ma vie» -Maddox Dagenais

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Entendu dans

Repêchage 2026 de la LNH

le 26 juin 2026 23:25

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Je repense à tous les efforts que j'ai mis dans ma vie» -Maddox Dagenais
Repêchage 2026 de la LNH / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Maddox Dagenais est devenu le premier joueur de la LHJMQ sélectionné lors du repêchage de la LNH 2026, vendredi soir, alors que les Blues de Saint-Louis en ont fait leur choix de premier tour (16e au total).

L'attaquant des Remparts de Québec a réagi avec émotion après avoir rejoint l'organisation du Missouri.

Il a également eu une pensée pour sa famille qui s'est rendue à Buffalo pour assister à ce moment avec lui, ainsi que pour les gens de Québec et l'organisation des Remparts, qui l'ont grandement aidé dans son développement au cours des dernières années.

Écoutez Maddox Dagenais, fils de Pierre et nouveau membre des Blues de Saint-Louis, réagir à son repêchage au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont.

«Je repense à tous les efforts que j'ai mis dans ma vie, aux moments où je me réveillais à 6 h du matin... Tout ça part de la discipline. Je pense aussi aux moments passés avec mon père. Mes proches l'ont vécu avec moi, et c'était vraiment important qu'ils le vivent avec moi ce soir.»

Maddox Dagenais

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