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Un plan fiscal contre la surchauffe immobilière

Crise du logement: Québec solidaire veut taxer les spéculateurs

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Entendu dans

Le midi

le 29 juin 2026 12:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Crise du logement: Québec solidaire veut taxer les spéculateurs
Ruba Ghazal, porte-parole de QS / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, a défendu une mesure fiscale phare visant à imposer à 100% les gains des spéculateurs immobiliers. 

Devant les critiques qui craignent que cela puisse décourager les petits investisseurs, elle affirme que le système actuel favorise plutôt les acheteurs voraces qui revendent à gros prix après de légères rénovations.

Selon elle, les prix des propriétés ont bondi de 67% en cinq ans.

Bien qu'elle admette que cette mesure seule ne réglera pas la crise, elle l'estime essentielle pour freiner la surchauffe immobilière.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, lundi à l'émission le Midi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«Notre mesure aujourd'hui, elle va garder l'investissement dans l'immobilier toujours rentable, mais elle va décourager les spéculateurs qui veulent faire de l'argent rapidement.»

Ruba Ghazal

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