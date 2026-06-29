Un plan fiscal contre la surchauffe immobilière

Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, a défendu une mesure fiscale phare visant à imposer à 100% les gains des spéculateurs immobiliers.

Devant les critiques qui craignent que cela puisse décourager les petits investisseurs, elle affirme que le système actuel favorise plutôt les acheteurs voraces qui revendent à gros prix après de légères rénovations.

Selon elle, les prix des propriétés ont bondi de 67% en cinq ans.

Bien qu'elle admette que cette mesure seule ne réglera pas la crise, elle l'estime essentielle pour freiner la surchauffe immobilière.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, lundi à l'émission le Midi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.