Grâce au CH et à la F1

Contre toute attente, le déplacement du Grand Prix du Canada au mois de mai n’a pas nui à l'industrie touristique montréalaise...

Au contraire, Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, confirme que le mois de mai a été exceptionnel, avec l'effervescence se poursuivant en juin.

Les retombées se font sentir partout dans le Grand Montréal, incluant Laval et la Rive-Sud, pavant la voie à un été record de tous les temps.

Écoutez Yves Lalumière expliquer le tout, lundi à Cantin le matin.