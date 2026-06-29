Grâce au CH et à la F1

Contre toute attente, le déplacement du Grand Prix du Canada au mois de mai n’a pas nui à l'industrie touristique montréalaise...
Au contraire, Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, confirme que le mois de mai a été exceptionnel, avec l'effervescence se poursuivant en juin.
Les retombées se font sentir partout dans le Grand Montréal, incluant Laval et la Rive-Sud, pavant la voie à un été record de tous les temps.
Écoutez Yves Lalumière expliquer le tout, lundi à Cantin le matin.
«Pour le mois de mai, on parle quand même d'une augmentation des revenus de 40%»