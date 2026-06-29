Un important changement de culture demandé

De nombreux corps de police au Québec ne respectent pas leurs obligations face au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Le quotidien le Devoir indique que, depuis la création du BEI en 2016, le bureau a émis 42 avertissements en lien avec des manquements de la part de différents corps policiers.

La plupart des cas concernent des délais trop longs avant de signaler un évènement, allant de quelques heures à quelques mois, voire plus.

Le BEI n'a émis aucune sanction, alors que la loi prévoit pourtant des amendes entre 500$ et 10 000$ pour ce genre d'infraction.

Écoutez la professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval et avocate, Fannie Lafontaine, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle appelle à un important changement de culture au BEI.