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Un vent de fraîcheur pour l'aile autonomiste

La CAQ retrouve ses couleurs nationalistes avec Guillaume Rousseau

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juin 2026 07:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
La CAQ retrouve ses couleurs nationalistes avec Guillaume Rousseau
Philippe Léger / Cogeco Média

L'annonce de la candidature de Guillaume Rousseau dans la région de l'Estrie fait le plus grand bien aux nationalistes de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Aux yeux du chroniqueur politique Philippe Léger, ce vent de fraîcheur permet à l'aile autonomiste du parti de souffler un grand coup, alors que la formation de la première ministre Christine Fréchette s'était plutôt positionnée récemment comme un parti axé sur la gestion et la résolution de problèmes, délaissant quelque peu le volet identitaire.

Ce retour aux sources est d'autant plus crucial que la CAQ ressemblait de plus en plus au Parti libéral du Québec sur le plan des idées au cours des dernières semaines, indique notre chroniqueur politique.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«L'autonomisme est mort, vive l'autonomisme [...] On a un peu l'impression que, lorsque François Legault a décidé de quitter son poste de premier ministre, il a amené avec lui cette idée-là de l'autonomisme.»

Philippe Léger

Autres sujets traités:

  • Le futur comté de Christine Fréchette;
  • Charles Milliard critique le Parti Québécois.

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