Un vent de fraîcheur pour l'aile autonomiste

L'annonce de la candidature de Guillaume Rousseau dans la région de l'Estrie fait le plus grand bien aux nationalistes de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Aux yeux du chroniqueur politique Philippe Léger, ce vent de fraîcheur permet à l'aile autonomiste du parti de souffler un grand coup, alors que la formation de la première ministre Christine Fréchette s'était plutôt positionnée récemment comme un parti axé sur la gestion et la résolution de problèmes, délaissant quelque peu le volet identitaire.

Ce retour aux sources est d'autant plus crucial que la CAQ ressemblait de plus en plus au Parti libéral du Québec sur le plan des idées au cours des dernières semaines, indique notre chroniqueur politique.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.