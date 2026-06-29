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Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juin 2026 06:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
Philippe Cantin / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du lundi 29 juin à l'émission de Philippe Cantin.

Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme du vendredi 26 juin: «Rayon».

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