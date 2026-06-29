En plus d'un taux d'humidité très élevé

Le premier juillet s'annonce particulièrement éprouvant pour les Québécois qui changeront de logement.

Les températures s'apprêtent à surpasser les 30°C à travers la province, s'accompagnant d'un taux d'humidité très élevé qui accentuera l'effet de lourdeur.

Heureusement, les nuits demeureront sous la barre des 20°C, ce qui permettra d'éviter officiellement le seuil d'une canicule, bien que le ressenti s'avère étouffant.

Écoutez le président de MétéoGlobale, Jean-Charles Beaubois, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré un ensoleillement important pour le reste de la semaine, la chaleur combinée à l'humidité risquera de provoquer des averses et des développements d'orages isolés en fin d'après-midi ou en début de soirée à plusieurs reprises.

Le retour à des températures plus près des normales de saison est prévu pour le début de la semaine prochaine.