Crise du logement

À l'approche du 1er juillet, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, rappelle que la crise de l'habitation se vit désormais à l'année.

Pour contrer les évictions, la Ville s'apprête à bonifier un projet pilote de microcrédit de 5000$ par ménage avec la Maison du père, visant à soutenir 150 familles supplémentaires.

Réagissant aux 25 000 logements vacants sur l'île, elle précise qu'il s'agit d'une crise de l'abordabilité et presse les promoteurs immobiliers d'accepter une plus grande mixité sociale.

Quant aux campements de tentes, elle mise sur un nouveau protocole pour encadrer la cohabitation à court terme.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, expliquer ces nouveaux investissements, lundi au micro de Philippe Cantin.