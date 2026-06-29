 Aller au contenu
Crise du logement

Des mesures pour éviter que les citoyens se retrouvent à la rue au 1er juillet

par 98.5

0:00
10:17

Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juin 2026 08:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des mesures pour éviter que les citoyens se retrouvent à la rue au 1er juillet
Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal / Graham Hughes / La Presse Canadienne

À l'approche du 1er juillet, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, rappelle que la crise de l'habitation se vit désormais à l'année.

Pour contrer les évictions, la Ville s'apprête à bonifier un projet pilote de microcrédit de 5000$ par ménage avec la Maison du père, visant à soutenir 150 familles supplémentaires.

Réagissant aux 25 000 logements vacants sur l'île, elle précise qu'il s'agit d'une crise de l'abordabilité et presse les promoteurs immobiliers d'accepter une plus grande mixité sociale.

Quant aux campements de tentes, elle mise sur un nouveau protocole pour encadrer la cohabitation à court terme.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, expliquer ces nouveaux investissements, lundi au micro de Philippe Cantin. 

«C'est plus facile de les accompagner quand ils ont un toit que de les sortir de la rue une fois qu'ils sont dans la rue.»

Soraya Martinez Ferrada

Vous aimerez aussi

Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
L'effet Lavallée
Collecte des déchets aux deux semaines: un mal nécessaire?
0:00
40:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
«Il y a eu de la collaboration, même avec Christian Dubé» -Vincent Marissal
Rattrapage
BIlan de carrière politique
«Il y a eu de la collaboration, même avec Christian Dubé» -Vincent Marissal
«François.e»: une comédie dramatique en terrain miné pour Louis Morissette
Rattrapage
Dans l'humour et la bienveillance
«François.e»: une comédie dramatique en terrain miné pour Louis Morissette
Maladie de Lyme: «Les tiques sont plus actives quand il fait chaud»
Rattrapage
Elles ne volent pas, mais elles gagnent du terrain
Maladie de Lyme: «Les tiques sont plus actives quand il fait chaud»
«Probablement le pire match que j'ai vu à la Coupe du monde» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Mondial 2026
Avant les trois dernières minutes de jeu
«Probablement le pire match que j'ai vu à la Coupe du monde» -Meeker Guerrier
«On m'offre le même salaire que j'avais il y a 25 ans» -Michel Laperrière
Rattrapage
Précarité financière des artistes québécois
«On m'offre le même salaire que j'avais il y a 25 ans» -Michel Laperrière
Coupe du monde: un grand soupir de soulagement pour le Canada
Rattrapage
Mondial 2026
Ils ont leur billet pour les huitièmes de finale
Coupe du monde: un grand soupir de soulagement pour le Canada
Escalade militaire, accord surprise et vent de changement en Iran
Rattrapage
Tensions au Moyen-Orient
Escalade militaire, accord surprise et vent de changement en Iran
Une vague de chaleur accablante affectera la journée nationale des déménagements
Rattrapage
En plus d'un taux d'humidité très élevé
Une vague de chaleur accablante affectera la journée nationale des déménagements
Tourisme à Montréal: un mois de mai record et un été historique en vue
Rattrapage
Grâce au CH et à la F1
Tourisme à Montréal: un mois de mai record et un été historique en vue
De nouveaux tremblements de terre frappent le Venezuela
Rattrapage
Moins d'une semaine après la catastrophe
De nouveaux tremblements de terre frappent le Venezuela
BEI: de nombreux corps de police au Québec ne respectent pas leurs obligations
Rattrapage
Un important changement de culture demandé
BEI: de nombreux corps de police au Québec ne respectent pas leurs obligations
Placements: des trucs pour réduire vos frais de gestion
Rattrapage
Comment mieux négocier
Placements: des trucs pour réduire vos frais de gestion
La CAQ retrouve ses couleurs nationalistes avec Guillaume Rousseau
Rattrapage
Un vent de fraîcheur pour l'aile autonomiste
La CAQ retrouve ses couleurs nationalistes avec Guillaume Rousseau
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin