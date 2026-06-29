Moins d'une semaine après la catastrophe

Moins d'une semaine après des tremblements de terre meurtriers, la terre a de nouveau tremblé au Venezuela.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, un séisme de magnitude 4,6 s'est produit près de la capitale Caracas vers 7h lundi matin.

Des séismes de cette intensité créent rarement des dommages importants, mais il est trop tôt pour savoir si des bâtisses déjà affaiblies ont été affectées.

Écoutez le résident de Valence au Nord du Venezuela, Carlos Burgues, aborder le tout en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.

Les opérations de recherche se poursuivent sur le terrain. Le dernier bilan fait état d'au moins 1430 morts au Venezuela et des dizaines de milliers de personnes manquent toujours à l'appel.

Les dommages sont évalués à plus de sept milliards de dollars, selon l'AFP, alors que près de 200 immeubles ont été détruits.