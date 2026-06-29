Ils ont leur billet pour les huitièmes de finale

L'équipe canadienne de soccer a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire in extremis de 1 à 0 contre l'Afrique du Sud.

C'est un but de Stephen Eustáquio, marqué à la 92e minute dans le temps ajouté, qui a permis au Canada de l'emporter et de figurer parmi les 16 meilleures équipes du tournoi.

Invité à analyser cette performance, l'ancien international canadien et capitaine du CF Montréal, Samuel Piette, ne cache pas que le sentiment dominant au sein de l'équipe est avant tout le soulagement, alors que la pression reposait entièrement sur les épaules des Canadiens, favoris pour ce match.

Écoutez Samuel Piette et la chroniqueuse Daphnée Malboeuf aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Bien que cette victoire soit historique, Samuel Piette souligne que la performance globale du Canada n'a pas été sa plus convaincante sur le plan technique.

L'entrée en jeu d'Alphonso Davies en fin de match a toutefois joué un rôle psychologique crucial, selon lui.