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Confessions 2 - The Film

Un court-métrage de Madonna enflamme YouTube

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 juin 2026 08:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un court-métrage de Madonna enflamme YouTube
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La chanteuse Madonna fait énormément réagir avec la sortie de Confessions 2 - The Film, un court-métrage musical de 14 minutes disponible sur YouTube.

Présentée au Festival du film de Tribeca à New York, cette œuvre provocatrice et avant-gardiste, réalisée par le duo Torso (David Toro et Solomon Chase), accumule déjà plus d'un million de visionnements.

Ce film musical offre un avant-goût très sensuel de son prochain album attendu pour le mois de juillet.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On voit Madonna dans toute sa splendeur dans un univers qui est très, très, très sexy, qui laisse peu de place à l'imagination.»

Catherine Brisson

Autre sujet traité:

  • Le film Super Mario Bros franchit un cap historique.

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