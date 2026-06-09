La chanteuse Madonna fait énormément réagir avec la sortie de Confessions 2 - The Film, un court-métrage musical de 14 minutes disponible sur YouTube.

Présentée au Festival du film de Tribeca à New York, cette œuvre provocatrice et avant-gardiste, réalisée par le duo Torso (David Toro et Solomon Chase), accumule déjà plus d'un million de visionnements.

Ce film musical offre un avant-goût très sensuel de son prochain album attendu pour le mois de juillet.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.