Apparition surprise dans une vidéo préenregistrée

Le dernier concert à Nashville de la légende du country Alan Jackson, qui tire sa révérence en raison d'un trouble neurologique, a été marqué par l'apparition surprise de Taylor Swift par le biais d'une vidéo préenregistrée.

On se questionne toutefois si la star de la pop s'est bel et bien fait huer par la foule du Bridgestone Arena pendant son message d'hommage.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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