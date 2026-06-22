Côte de popularité en hausse

Le chroniqueur politique Antoine Tardif analyse les récents sondages. Mark Carney domine avec 60% d'opinions favorables, suivi de Christine Fréchette à 50 %.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, se situe à 44 % alors que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est à 40 %.

À l'inverse, Pierre Poilièvre connait une chute de 38%. Le chef conservateur Éric Duhaime est connait lui aussi une importante perte de popularité avec une baisse de 31 points.

Écoutez le chroniqueur politique Antoine Tardif discuter de ces récents sondages, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.