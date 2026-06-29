 Aller au contenu
Tour d'horizon de l'actualité

«C'est un départ canon pour l'industrie touristique à Montréal» -Philippe Cantin

par 98.5

0:00
24:17

Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juin 2026 06:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«C'est un départ canon pour l'industrie touristique à Montréal» -Philippe Cantin
Philippe Cantin / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, la performance de l'industrie touristique à Montréal pour le début de la saison estivale.

Grâce au changement de date du Grand Prix du Canada, déplacé du mois de juin au mois de mai afin d'optimiser le calendrier géographique de la Formule 1, la métropole a vu ses revenus touristiques presque doubler par rapport à mai 2025.

Le taux d'occupation des hôtels a d'ailleurs atteint un sommet impressionnant de 94,8% durant cette période.

Alors que plusieurs craignaient que ce devancement ne nuise aux performances du mois de juin, c'est tout le contraire qui s'est produit.

Privée de la concurrence du Grand Prix, la fin du mois de juin affiche une demande hôtelière en hausse de 5% par rapport à l'an dernier, portée par le succès retentissant des Franco et du Festival international de Jazz de Montréal.

Les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal ont également attiré des vagues de touristes venus vibrer au rythme de la séries dans le centre-ville.

«C'est un départ canon pour l'industrie touristique à Montréal, et tout ça pourquoi? Bien, grâce à un changement de date. Le changement de date, c'est celui du Grand Prix du Canada.»

Philippe Cantin

Autres sujets traités:

  • Météo estivale: un début de semaine chaud et ensoleillé est attendu à Montréal;
  • Séisme au Venezuela: les secours s'activent dans une course contre la montre;
  • Contrôle accru aux frontières après la décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin au statut de protection temporaire pour 350 000 Haïtiens;
  • Une enquête du Devoir révèle que près de 9% des investigations du Bureau des enquêtes indépendantes font l'objet de blâmes;
  • Repêchage de la LNH: Gavin McKenna a honoré ses racines autochtones avec des broches perlées symboliques lors de la soirée;
  • Négociations canado-américaines: le PDG de J.P. Morgan, Jamie Dimon, affirme qu'il n'y aura pas de «divorce économique» entre le Canada et les États-Unis;
  • L'Iran et les États-Unis s'entendent à nouveau sur une suspension temporaire des tirs au-dessus du détroit d'Ormuz.

Vous aimerez aussi

Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
Cantin le matin
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
0:00
2:20
Des citoyens ont menacé de boycotter la Fête nationale à Shawinigan
Signé Lévesque
Des citoyens ont menacé de boycotter la Fête nationale à Shawinigan
0:00
6:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Déménagements» | L’énigme du lundi 29 juin
Taylor Swift huée lors du concert d'adieu d'Alan Jackson?
Rattrapage
Apparition surprise dans une vidéo préenregistrée
Taylor Swift huée lors du concert d'adieu d'Alan Jackson?
Le Canada marque l'histoire et accède à la ronde des 16
Rattrapage
Mondial 2026
Un exploit historique
Le Canada marque l'histoire et accède à la ronde des 16
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Rattrapage
En tournée d'adieux cet été
Embarque ma belle de Kaïn: l'histoire d'un «horrible mensonge»
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Rattrapage
Plus vieux théâtre d'été du Québec
Théâtre La Marjolaine: Marc-André Coallier présente la pièce Monsieur le Maire
Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada
Rattrapage
Médaille décernée en 2024, mais pas encore remise
Pierre Chastenay reçoit officiellement l’Ordre du Canada
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Rattrapage
Un parcours difficile
Sortie des centres jeunesses: «On m'a droppé devant la porte» -Michael Houle
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Rattrapage
Au moins 327 morts
Canicule en Europe: le bilan s'alourdit en Espagne
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Rattrapage
Une visibilité internationale inouïe
Katy Perry porte une création du Québec: «C’est là que les étoiles s’alignent»
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Rattrapage
Plus de 30 000 personnes portées disparues
Double séisme au Venezuela: «Ça ressemble à une zone de guerre»
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les options des Canadiens de Montréal
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
Rattrapage
Arrêt des opérations militaires
Accord irano-américain: l’Iran a-t-il vraiment pris le dessus?
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Rattrapage
Il refuse la «résignation» et choisit l'ambition
En route vers l'élection: «J'ai encore le feu qui brûle» -Jean-François Roberge
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ
Rattrapage
Des conditions impossibles
Troisième lien: Éric Duhaime dénonce le projet de la CAQ