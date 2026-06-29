À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, la performance de l'industrie touristique à Montréal pour le début de la saison estivale.
Grâce au changement de date du Grand Prix du Canada, déplacé du mois de juin au mois de mai afin d'optimiser le calendrier géographique de la Formule 1, la métropole a vu ses revenus touristiques presque doubler par rapport à mai 2025.
Le taux d'occupation des hôtels a d'ailleurs atteint un sommet impressionnant de 94,8% durant cette période.
Alors que plusieurs craignaient que ce devancement ne nuise aux performances du mois de juin, c'est tout le contraire qui s'est produit.
Privée de la concurrence du Grand Prix, la fin du mois de juin affiche une demande hôtelière en hausse de 5% par rapport à l'an dernier, portée par le succès retentissant des Franco et du Festival international de Jazz de Montréal.
Les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal ont également attiré des vagues de touristes venus vibrer au rythme de la séries dans le centre-ville.
«C'est un départ canon pour l'industrie touristique à Montréal, et tout ça pourquoi? Bien, grâce à un changement de date. Le changement de date, c'est celui du Grand Prix du Canada.»
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