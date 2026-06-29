L'équipe canadienne de soccer masculin a signé un exploit historique en se qualifiant pour la ronde des 16 à la Coupe du monde, après une victoire chaudement luttée de 1 à 0 contre l'Afrique du Sud.

Malgré une stratégie ultra-défensive des Sud-Africains, qui espéraient étirer le match jusqu'aux tirs au but, les hommes de Jesse Marsch ont tenu bon.

C'est finalement Stephen Eustáquio qui a délivré le pays en marquant le but décisif dans les arrêts de jeu, provoquant l'euphorie générale chez les partisans canadiens.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Le match a également été marqué par le retour tant attendu de la vedette Alphonso Davies, entré à la 74e minute de jeu. Absent lors des trois premiers affrontements en raison d'une blessure, son entrée sur la pelouse a immédiatement changé la dynamique de la rencontre, forçant l'adversaire à la prudence et ouvrant des brèches pour le Canada.

Samedi prochain, le Canada affrontera le gagnant du duel entre le Maroc et les Pays-Bas.

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