Se reposer durant l'été

En ce début des vacances d’été, plusieurs personnes planifient leurs moments de congé, alors que de nombreuses options s’offrent à elles.

Mais entre voyager, camper ou rester à la maison, quelles sont les meilleures approches pour véritablement décrocher du travail?

Écoutez Annie Boilard, présidente du réseau AnnieRH, se pencher sur la question dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Jean-François Baril.

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