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Se reposer durant l'été

Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 10:15

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Annie Boilard
Annie Boilard
Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?
En ce début des vacances d’été, plusieurs personnes planifient leurs moments de congé, alors que de nombreuses options s’offrent à elles. / Gina Sanders / Adobe Stock

En ce début des vacances d’été, plusieurs personnes planifient leurs moments de congé, alors que de nombreuses options s’offrent à elles.

Mais entre voyager, camper ou rester à la maison, quelles sont les meilleures approches pour véritablement décrocher du travail?

Écoutez Annie Boilard, présidente du réseau AnnieRH, se pencher sur la question dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Jean-François Baril.

Quelques sujets abordés: 

  • Est-ce mieux de partir en voyage seul ou avec des proches?
  • La durée du congé a-t-elle un effet concret sur la qualité de la récupération ?
  • Comment étirer le plaisir?

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