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Gleb Pugachyov repêché au 26e rang

«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»

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Entendu dans

Signé l'été

le 27 juin 2026 08:59

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal, qui disposaient du 26e choix au premier tour du repêchage à Buffalo, se sont tournés vers l’attaquant russe Gleb Pugachyov.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«On ne le verra probablement pas avant au moins deux ans. Il est engagé avec un club de la KHL. Il ne joue pas dans la KHL, mais il est dans l'antichambre de la KHL. Le Canadien le convoitait parce qu'ils ont transigé pour s'avancer en craignant qu'une autre équipe ne le sélectionne. C'est la troisième année consécutive que le Canadien fait de son premier choix un joueur russe.»

Martin McGuire

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