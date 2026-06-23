Reconnaissance de son album «Une année record»

Anaïs Guertin-Lacroix souligne le grand exploit du rappeur québécois Loud, dont l’album mythique Une année record vient d’être certifié Platine avec plus de 80 000 exemplaires vendus: un tour de force à l'ère du audionumérique.

Le premier rappeur d’ici à avoir franchi les portes de l’Olympia de Paris refuse d’ailleurs de modifier une seule note de ce projet né dans l'incertitude.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.

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