Canada-Afrique du Sud, dimanche

Le Canada a baissé pavillon 2-1 contre la Suisse, mercredi, prenant le deuxième rang du groupe B et l'obligeant à disputer un match, dimanche, aux États-Unis, contre l'Afrique du Sud.

Écoutez les spécialistes de soccer Vincent Destouches et Jeremy Filosa avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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