Canada-Afrique du Sud, dimanche

Le Canada a baissé pavillon 2-1 contre la Suisse, mercredi, prenant le deuxième rang du groupe B et l'obligeant à disputer un match, dimanche, aux États-Unis, contre l'Afrique du Sud.
Écoutez les spécialistes de soccer Vincent Destouches et Jeremy Filosa avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Vaincu par la Suisse, le Canada jouera à Los Angeles - et non à Vancouver - 4 jours plus tôt: les conséquences d'une défaite;
- Jeremy Filosa: «La FIFA a manqué son coup sur ce dossier-là!»
- Vincent Destouches sur le duel Canada-Afrique du Sud: «Ça donne un match extrêmement abordable pour les deux nations»;
- Destouches: «Mettez du respect sur le nom de Nathan Saliba»;
- Est-ce que la ruse de Jesse Marsch, avec Alphonso Davies, a réellement marché?
- Destouches: «Fallait-il sélectionner Alphonso Davies?»
- Filosa: «Je ne m’attends pas à ce que Alphonso Davies joue le prochain match»;
- La valeur et sa cote de popularité de Nathan Saliba vont exploser.