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Canada-Afrique du Sud, dimanche

«Ça donne un match extrêmement abordable pour les deux nations» -Destouches

par 98.5 Sports

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21:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 juin 2026 19:37

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Vincent Destouches
Vincent Destouches

et autres

«Ça donne un match extrêmement abordable pour les deux nations» -Destouches
Vincent Destouches / Cogeco Média

Le Canada a baissé pavillon 2-1 contre la Suisse, mercredi, prenant le deuxième rang du groupe B et l'obligeant à disputer un match, dimanche, aux États-Unis, contre l'Afrique du Sud.

Écoutez les spécialistes de soccer Vincent Destouches et Jeremy Filosa avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Vaincu par la Suisse, le Canada jouera à Los Angeles - et non à Vancouver - 4 jours plus tôt: les conséquences d'une défaite;
  • Jeremy Filosa: «La FIFA a manqué son coup sur ce dossier-là!»
  • Vincent Destouches sur le duel Canada-Afrique du Sud: «Ça donne un match extrêmement abordable pour les deux nations»;
  • Destouches: «Mettez du respect sur le nom de Nathan Saliba»;
  • Est-ce que la ruse de Jesse Marsch, avec Alphonso Davies, a réellement marché?
  • Destouches: «Fallait-il sélectionner Alphonso Davies?»
  • Filosa: «Je ne m’attends pas à ce que Alphonso Davies joue le prochain match»;
  • La valeur et sa cote de popularité de Nathan Saliba vont exploser.

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