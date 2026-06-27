Film réalisé par Denis Villeneuve

Le prochain James Bond, qui sera réalisé par Denis Villeneuve, suscite beaucoup d’engouement et plusieurs se questionnent sur l’acteur qui tiendra le rôle-titre du film.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée aborder le sujet samedi, au micro de Jean-François Baril.
«On dit que le processus de sélection pour l'acteur principal va bon train. Certains acteurs auraient reçu personnellement un appel de Denis Villeneuve. Sinon, il y a quand même des noms qui reviennent depuis un bon moment. On parle entre autres de Callum Turner. Jacob Elordi, qui avait joué Elvis dans le film Priscilla, ou Tom Holland, qu'on a vu dans Spider-Man. Moi, à ce moment-là, je pense que j'aurais du mal à dissocier Spider-Man de James Bond.»