Choisi au premier rang du repêchage par les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto, qui pouvaient se prononcer en premier lors de la première ronde du repêchage de la LNH vendredi à Buffalo, ont arrêté leur décision sur le jeune Gavin McKenna.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif discuter de ce choix annoncé par le chanteur Justin Bieber, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive, au micro de Jean-François Baril.