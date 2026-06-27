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Choisi au premier rang du repêchage par les Leafs

«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»

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Signé l'été

le 27 juin 2026 08:10

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»
Les Maple Leafs de Toronto, qui pouvaient se prononcer en premier lors de la première ronde du repêchage de vendredi de la LNH à Buffalo, ont arrêté leur décision sur Gavin McKenna, prodige de Whitehorse. / Adrian Kraus / The Associated Press

Les Maple Leafs de Toronto, qui pouvaient se prononcer en premier lors de la première ronde du repêchage de la LNH vendredi à Buffalo, ont arrêté leur décision sur le jeune Gavin McKenna.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif discuter de ce choix annoncé par le chanteur Justin Bieber, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive, au micro de Jean-François Baril.

«Il était l'invité parfait pour cette première sélection à seulement 18 ans. Premier joueur originaire de Whitehorse au Yukon, il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans. C'est jeune quand même. C'est beaucoup de pression sur ses épaules. Certains allaient même jusqu'à le comparer à Connor McDavid à son jeune âge.»

Geneviève Tardif

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