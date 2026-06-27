Déjà plusieurs décès depuis le début de l'été

L’ouverture des piscines, qui accompagne la saison estivale, mène année après année à un taux élevé de noyades chez les jeunes. Ce phénomène a déjà causé 22 décès cette année, alors que l’été est à peine commencé.

La question demeure donc d’actualité : comment prévenir les noyades des enfants pour qu’ils puissent nager en toute sécurité? La solution se trouve-t-elle dans les cours de natation obligatoires?

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, se pencher sur le sujet, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.