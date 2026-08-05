Ils ont pris la fuite de la police

Une intervention policière a tourné au drame dans la nuit à Laval, sur le boulevard des Laurentides.

Après avoir refusé de s'immobiliser lors d'une tentative d'interception par les policiers, un véhicule circulant à très haute vitesse a violemment percuté le bâtiment du Gym Atlantis.

Le bilan est tragique: le jeune conducteur et une passagère de 19 ans ont perdu la vie, tandis qu'un autre jeune homme lutte pour sa survie.

La violence de l'impact a causé des dégâts matériels spectaculaires, projetant le bloc moteur à 50 mètres de la collision.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Stéphane Boucher décrire les faits, mercredi à Cantin le matin.