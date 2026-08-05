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Ils ont pris la fuite de la police

Violent impact à Laval: deux jeunes meurent à haute vitesse

par 98.5

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4:26

Entendu dans

Cantin le matin

le 5 août 2026 09:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Violent impact à Laval: deux jeunes meurent à haute vitesse
Le jeune chauffeur en fuite filait à 150 km/h. / Cogeco Média

Une intervention policière a tourné au drame dans la nuit à Laval, sur le boulevard des Laurentides.

Après avoir refusé de s'immobiliser lors d'une tentative d'interception par les policiers, un véhicule circulant à très haute vitesse a violemment percuté le bâtiment du Gym Atlantis.

Le bilan est tragique: le jeune conducteur et une passagère de 19 ans ont perdu la vie, tandis qu'un autre jeune homme lutte pour sa survie.

La violence de l'impact a causé des dégâts matériels spectaculaires, projetant le bloc moteur à 50 mètres de la collision. 

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Stéphane Boucher décrire les faits, mercredi à Cantin le matin

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