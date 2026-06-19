Loi controversée du gouvernement Carney

Le gouvernement Carney s’est doté d’une loi qui permettra d’utiliser à nouveau certains pesticides au nom de la sécurité économique ou alimentaire.

Cette mesure est perçue comme un retour en arrière par plusieurs professionnels du milieu agricole alors que le Canada autorise déjà beaucoup de produits considérés comme hautement dangereux et qui sont même déjà interdits dans plusieurs pays.

En plus d’être nocifs pour les consommateurs, les pesticides représentent aussi des risques pour les agriculteurs qui sont amenés à les manipuler.

Écoutez Pascal Priori, cofondateur et administrateur de Victimes pesticides Québec, réagir à cette décision, vendredi, à La commission.