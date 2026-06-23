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La communauté en deuil

Fusillade de Côte-des-Neiges: le recueillement et l'effroi au lendemain du drame

par 98.5 | Modifié le 23 juin 2026 à 10:53

Fusillade de Côte-des-Neiges: le recueillement et l'effroi au lendemain du drame
Le tireur a commencer à faire feu dans un hôtel du secteur de Côte-des-Neiges. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

À écouter

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Philippe Cantin
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La Ville de Montréal et l’ensemble du Québec ont été ébranlés lundi par la mort d’un policier du SPVM dans une fusillade qui s’est déroulée dans le quartier Côte-des-Neiges lundi.

Mohamed Lamine Benredouane était agent au Service de police de la Ville de Montréal depuis 2021 ; il a été tué par l’assaillant alors qu’il faisait partie des premiers policiers à se rendre sur les lieux.

Au lendemain des événements, la détresse psychologique touche de plein fouet les policiers, leurs proches et les citoyens témoins de la tragédie.

Les motivations de l'assaillant sont aussi troublantes. Le tireur, un homme originaire de l’Alberta, avait fait parvenir un manifeste de 150 pages avant de commettre son crime.

On pouvait y trouver plusieurs éléments relatifs à l’idéologie incel, un courant radical et profondément misogyne qui se répand de plus en plus chez certains jeunes hommes.

Écoutez les différentes entrevues réalisées sur nos ondes pour faire le point sur les derniers développements.

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