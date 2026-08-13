Voir un médecin les soirs et fins de semaine?

En réaction aux critiques de Sylvie Tremblay du Regroupement des usagers sur le manque d'accès aux médecins hors des heures ouvrables, le Dr Benoit Heppell nuance la situation.

Selon lui, étendre les horaires en cabinet le soir et le week-end ne répond pas aux besoins réels de la majorité des patients.

Les cliniques (GMF) respectent déjà leurs obligations et ne doivent pas se substituer aux urgences.

Selon lui, le véritable enjeu réside plutôt dans l'offre globale de rendez-vous disponibles, en particulier pour les centaines de milliers de patients orphelins ou rattachés à une inscription collective via le GAP.

Écoutez le Dr Benoît Heppell, médecin de famille, donner son avis à ce sujet, jeudi au Midi.