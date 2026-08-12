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La Coalition Interjeunes réclame sa place

Élections québécoises: les jeunes veulent être entendus et considérés

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 14:25

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Élections québécoises: les jeunes veulent être entendus et considérés
Le midi / Cogeco Média

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la Coalition Interjeunes lance une tournée sous le thème «Pas de politique jeunesse sans les jeunes», afin d'interpeller les partis politiques avant la campagne électorale.

Sa directrice, Jennifer Robillard, et son porte-parole, Mike Houle, soulignent que les jeunes sont politisés et engagés, mais souvent ignorés ou victimes de préjugés. Ils demandent que leurs priorités — notamment l'accès au logement social, la santé mentale, la précarité financière et le soutien à la sortie de la DPJ — soient intégrées au débat électoral.

Écoutez Jennifer Robillard, directrice de la Coalition Interjeunes et Mike Houle, porte-parole, mercredi au Midi

«Les jeunes sont politisés, les jeunes se mobilisent, sont dans les consultations, font des activités de mobilisation citoyenne. Donc ils sont là.»

Jennifer Robillard

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