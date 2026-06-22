Brady Tkachuk échangé aux Panthers

Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé Brady Tkachuk aux Panthers de la Floride en fin de semaine.
Écoutez Tony Marinaro et Nicolas St-Pierre, du balado Dans le vestiaire, discuter de l’échange de Brady Tkachuk des Sénateurs d’Ottawa aux Panthers de la Floride.
Nicolas St-Pierre n'est pas surpris de l'échange de Brady Tkachuk, mais du moment de cet échange, tandis que Tony Marinaro aurait laissé croupir le capitaine à Ottawa.
«Moi, je ne l'aurais pas échangé. Tu veux être échangé aux Panthers de la Floride? Dis à Bill Zito (le DG des Panthers) que je veux Anton Lundell. Il ne veut pas l'échanger. Dis à ton frère (Matthew Tkachuk) de dire à Zito que je veux Anton Lundell. Ils ne veulent l'échanger? Ils vont te dire que: OK, on va l'avoir dans deux ans, quand il va être agent libre. D'accord. Pendant deux ans, tu vas sécher mon chum et tu vas voir qu'à un moment donné, s'il n'est pas content de sécher, ils vont rappeler. Est-ce que ça veut dire que, finalement, ils vont offrir Anton Lundell? Ça, je ne le sais pas. Peut-être que ça ne serait jamais arrivé, mais moi, je l'aurais fait sécher au lieu de l'échanger pour trois choix au repêchage. Je l'aurais fait sécher... Puis, si tu me dis: mais là, tu vas priver ton équipe d'un bon joueur, du renfort, de l'aide... Quel renfort? Quel aide? Ils ont échangé leur coupe Stanley sans rien recevoir en retour.»