Brady Tkachuk échangé aux Panthers

Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé Brady Tkachuk aux Panthers de la Floride en fin de semaine.

Écoutez Tony Marinaro et Nicolas St-Pierre, du balado Dans le vestiaire, discuter de l’échange de Brady Tkachuk des Sénateurs d’Ottawa aux Panthers de la Floride.

Nicolas St-Pierre n'est pas surpris de l'échange de Brady Tkachuk, mais du moment de cet échange, tandis que Tony Marinaro aurait laissé croupir le capitaine à Ottawa.