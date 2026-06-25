Deux puissants tremblements de terre successifs, d'une magnitude de 7,2 et 7,5, ont secoué le Venezuela.

Quelques heures après les séismes, un bilan provisoire fait état de 188 morts et de près de 1 000 blessés, notamment dans la région côtière de La Guajira, située à proximité de la capitale, Caracas.

Dans un pays déjà dévasté par l'instabilité économique et politique, tout porte à croire que les dommages causés par cette catastrophe seront majeurs.

De plus, avec les récentes coupures dans l'aide humanitaire internationale effectuées par de nombreux pays, tout indique que les efforts de reconstruction au cours des prochains mois seront extrêmement difficiles.

Écoutez le témoignage de Rafael Osio-Cabrices, journaliste vénézuélien, suivi de l'analyse de François Audet directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire et professeur à L’UQAM, au micro de Valérie Beaudoin.