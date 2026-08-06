Guerre tarifaire

Alors que les échéances tarifaires approchent, le Québec intensifie sa présence pour faire entendre sa voix.

Dans le cadre de la révision de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et face aux menaces de tarifs américains, Louise Blais, émissaire du Québec, détaille son rôle stratégique.

Travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de négociation fédérale et les entreprises québécoises, elle s'assure que les intérêts provinciaux, notamment dans les secteurs des meubles, de l'aluminium et du bois d'œuvre, soient pleinement défendus.

Écoutez l'entrevue réalisée avec Louise Blais, émissaire du Québec et responsable des renégociations de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) à l'émission Le midi.

Elle compte voyager aux États-Unis et au Mexique pour rencontrer les consuls généraux de ces pays.