L’intelligence artificielle hors de contrôle

Face aux récents incidents inquiétants où des agents d’intelligence artificielle ont outrepassé leurs tests, l’anxiété monte chez les internautes.

Plutôt que d'abandonner face au progrès, la chroniqueuse Marie-Claude Lortie rappelle que nous pouvons encadrer cette technologie.

Une régulation politique stricte, des débats citoyens et une éducation adaptée permettront-ils de garder le contrôle sur l'IA?

Écoutez la chronique de Marie-Claude Lortie, ce jeudi midi, à l'émission Le midi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.