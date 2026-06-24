Tué par un tireur dans Côte-des-Neiges

En soutien à la famille du policier montréalais mort lundi, une campagne de financement lancée sur le site GoFundMe a recueilli près de 350 000 $ en dons en moins de 24 heures.

Mohamed Lamine Benredouane, en service pour le Service de police de la Ville de Montréal depuis quelques années, est mort sous les balles d'un tireur dans le quartier Côte-des-Neiges lundi.

Les proches du policier décédé soulignent qu'il était un homme exceptionnel qui laisse derrière lui une conjointe enceinte ainsi qu'un enfant de 3 ans.

Une campagne GoFundMe lancée pour la famille du civil qui a perdu la vie lors de cette fusillade, Michael Moshe Mizrahi, a également permis d'amasser près de 150 000 $. Les funérailles des deux victimes ont lieu mercredi.