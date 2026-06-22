La fusillade à Montréal

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ont tenu un point de presse conjoint, lundi après-midi, dans la foulée de la fusillade survenue à Montréal.

Écoutez le point de presse de la première ministre du Québec et de la mairesse de Montréal durant l'émission Le Québec maintenant, animée par Jean-Sébastien Hammal.

La première ministre est «profondément choquée» de ce qui s'est produit. Les drapeaux du Québec et de la Ville de Montréal seront en berne.