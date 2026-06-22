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La fusillade à Montréal

«Ces gestes sont comdanables et n'ont absolument pas leur place» -Fréchette

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juin 2026 17:55

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Ces gestes sont comdanables et n'ont absolument pas leur place» -Fréchette
Le point de presse de la première ministre Christine Fréchette et de la mairesse Soraya Martinez Ferrada. / Cogeco Media

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ont tenu un point de presse conjoint, lundi après-midi, dans la foulée de la fusillade survenue à Montréal.

Écoutez le point de presse de la première ministre du Québec et de la mairesse de Montréal durant l'émission Le Québec maintenant, animée par Jean-Sébastien Hammal.

La première ministre est «profondément choquée» de ce qui s'est produit. Les drapeaux du Québec et de la Ville de Montréal seront en berne.

«Je tiens surtout à rassurer la population. Toutes les mesures nécessaires sont prises et vont l'être afin d'assurer la sécurité des citoyens et la sécurité des lieux concernés par le drame d'aujourd'hui. Les services policiers sont pleinement mobilisés et travaille en étroite collaboration avec leurs partenaires pour protéger la population et faire toute la lumière sur les événements.»

La première ministre Christine Fréchette

Les sujets discutés

  • Le gouvernement du Québec offre sa pleine et entière collaboration aux autorités responsables et demeurera présent pour soutenir les victimes, pour soutenir leurs proches, de même que la communauté touchée;
  • Des lignes téléphoniques d'aide ont été mises en place;
  • La première ministre condamne ces gestes inacceptables;
  • La mairesse estime que «Montréal est profondément ébranlée»
  • Tout le monde salue le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre;
  • Le vice-premier ministre Ian Lafrenière assure que l'opération policière est terminée.

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