Audrey Leduc a, une fois encore, remporté les 100 et 200 mètres au Championnats canadien d'athlétisme en fin de semaine, à Ottawa.
Écoutez Audrey Leduc commenter son week-end en or en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Audrey Leduc remporte le 100 et le 200m aux Championnats canadiens d'athlétisme
- Leduc se prépare pour les Jeux panaméricains, à Medellin, en Colombie;
- La préparation en vue de JO de Los Angeles, en 2028;
- La spinteuse n'a pas de préférence entre le 100 et le 200 mètres qui demandent des préparations différentes;
- L’importance du soutien financier et des installations sportives au Québec.