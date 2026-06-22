 Aller au contenu
Championnats canadiens d'athlétisme

Audrey Leduc championne au 100 et 200 mètres

par 98.5 Sports

0:00
7:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juin 2026 20:01

Avec

Éric Hoziel
Audrey Leduc championne au 100 et 200 mètres
Audrey Leduc après sa victoire au 100 mètres lors des Championnats canadiens. / PC/Patrick Doyle

Audrey Leduc a, une fois encore, remporté les 100 et 200 mètres au Championnats canadien d'athlétisme en fin de semaine, à Ottawa.

Écoutez Audrey Leduc commenter son week-end en or en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Audrey Leduc remporte le 100 et le 200m aux Championnats canadiens d'athlétisme
  • Leduc se prépare pour les Jeux panaméricains, à Medellin, en Colombie;
  • La préparation en vue de JO de Los Angeles, en 2028;
  • La spinteuse n'a pas de préférence entre le 100 et le 200 mètres qui demandent des préparations différentes;
  • L’importance du soutien financier et des installations sportives au Québec.

Vous aimerez aussi

«J'ai adoré coacher, mais je n'étais pas prêt pour la nouvelle génération»
Les amateurs de sports
«J'ai adoré coacher, mais je n'étais pas prêt pour la nouvelle génération»
0:00
1:20:10
Carey Price admis au Panthéon de la renommée
Le Québec maintenant
Carey Price admis au Panthéon de la renommée
0:00
5:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
De l'ambiance malgré la pluie à Philadelphie
Rattrapage
Mondial 2026
Mondiale
De l'ambiance malgré la pluie à Philadelphie
«Il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe américaine» -Lorange
Rattrapage
Brady Tkachuk échange en Floride
«Il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe américaine» -Lorange
«Notre troisième quart, encore une fois, a été très laborieux» -Bruno Heppell
Rattrapage
Premier revers des Alouettes
«Notre troisième quart, encore une fois, a été très laborieux» -Bruno Heppell
«Peut-on être plus immortel qu'immortel?» -Vincent Destouches
Rattrapage
Mondial 2026
Messi, meilleur buteur de l'histoire du Mondial
«Peut-on être plus immortel qu'immortel?» -Vincent Destouches
«Les Sénateurs sont déjà à la recherche de renforts» -Marc Legault
Rattrapage
Brady Tkachuk échangé en Floride
«Les Sénateurs sont déjà à la recherche de renforts» -Marc Legault
«C'est tout un gardien de but, mais aussi tout un être humain» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Carey Price au Temple de la renommée
«C'est tout un gardien de but, mais aussi tout un être humain» -Stéphane Waite
«J'ai adoré coacher, mais je n'étais pas prêt pour la nouvelle génération»
Rattrapage
Vidéo
Guy Carbonneau
«J'ai adoré coacher, mais je n'étais pas prêt pour la nouvelle génération»
Regarder1:20:10Mario Langlois
L’hypothétique retrait du chandail de Carey Price divise le Premier trio
Rattrapage
L'absence de coupe Stanley est-elle un enjeu?
L’hypothétique retrait du chandail de Carey Price divise le Premier trio
Le premier trio a marqué 40 % des buts du Canadien cette saison
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Slafkovsky, Suzuki et Caufield
Le premier trio a marqué 40 % des buts du Canadien cette saison
«Ils ne se sont même pas serré la main»: tensions après le duel Qatar-Canada
Rattrapage
Mondial 2026
Dispute entre Marsch et Lopetegui
«Ils ne se sont même pas serré la main»: tensions après le duel Qatar-Canada
Canada 6 - Qatar 0: victoire historique, mais Ismaël Koné se blesse gravement
Rattrapage
Mondial 2026
Première victoire en Coupe du monde pour le Canada
Canada 6 - Qatar 0: victoire historique, mais Ismaël Koné se blesse gravement
«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier
Rattrapage
Champions de la NBA
«Complètement fou»: la parade des Knicks de New York vue par Meeker Guerrier
«Un tremplin incroyable»: Bruny Surin s'associe au camp Precision Play Soccer
Rattrapage
Troisième édition du camp
«Un tremplin incroyable»: Bruny Surin s'associe au camp Precision Play Soccer
Les Alouettes font appel à «Super Mario» pour améliorer les unités spéciales
Rattrapage
Mario Alford est de retour
Les Alouettes font appel à «Super Mario» pour améliorer les unités spéciales