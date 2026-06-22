Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Tony Marinaro à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- 18 buts dans l'histoire du Mondial pour Lionel Messi, un record;
- Messi détient désormais le record des matchs disputés au Mondial (28), des victoires auxquelles il a participé (18) et les minutes jouées (2489);
- Deux autres buts de Kilian Mbappé dans une victoire de la France;
- Un autre doublé pour Erling Haaland lors d'un triomphe de la Norvège;
- Le Canada se prépare en vue de son duel contre les Suisse, mercredi;
- Qui va remplacer Ismaël Koné contre les Suisses?
Les autres sujets discutés
- Carey Price et Patrice Bergeron au Temple de la renommée du hockey;
- Durée pour l'admissibilité après la retraite: on change les paramètres?
- Brady Thachuk avait demandé à être échangé.