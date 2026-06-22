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Mondial

La pluie de records de Messi

par 98.5 Sports

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9:22

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 juin 2026 21:41

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Tony Marinaro
Tony Marinaro
La pluie de records de Messi
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Tony Marinaro à l'émission Bonsoir les sportifs.

Mondial 2026

  • 18 buts dans l'histoire du Mondial pour Lionel Messi, un record;
  • Messi détient désormais le record des matchs disputés au Mondial (28), des victoires auxquelles il a participé (18) et les minutes jouées (2489);
  • Deux autres buts de Kilian Mbappé dans une victoire de la France;
  • Un autre doublé pour Erling Haaland lors d'un triomphe de la Norvège;
  • Le Canada se prépare en vue de son duel contre les Suisse, mercredi;
  • Qui va remplacer Ismaël Koné contre les Suisses?

Les autres sujets discutés

  • Carey Price et Patrice Bergeron au Temple de la renommée du hockey;
  • Durée pour l'admissibilité après la retraite: on change les paramètres?
  • Brady Thachuk avait demandé à être échangé.

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