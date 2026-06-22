Une journaliste sportive choque en direct

Une tempête médiatique secoue le web après les déclarations de l'animatrice française France Pierron au sujet du joueur de soccer Jérémy Doku, qui souhaite s'absenter de la Coupe du monde pour assister à l'accouchement de sa femme.

Qualifiant ce moment de «dégueulasse» et le rôle du père de «figurant», ses propos ont suscité l’indignation, poussant l'émission à se désolidariser.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, lundi à Cantin le matin.

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