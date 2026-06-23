 Aller au contenu
Selon un expert en sécurité militaire

Achat de 12 sous-marins: des retombées de plus de 80 G$ pour le Canada

par 98.5

0:00
8:57

Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 13:06

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Achat de 12 sous-marins: des retombées de plus de 80 G$ pour le Canada
La sud-coréenne Hanwha Oceans et l’allemande TKMS sont en lice. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Le gouvernement canadien s’apprête à octroyer un contrat historique estimé à près de 100 milliards de dollars pour l’achat et l’entretien de 12 sous-marins neufs. Ottawa devra trancher sous peu entre des constructeurs allemands et sud-coréens pour acquérir ce qui deviendra la plus grande flotte de sous-marins de son histoire.

Si la facture globale donne le vertige, un expert rappelle que le contrat prévoit des retombées industrielles d'au moins 80 milliards de dollars pour l'économie canadienne.

Écoutez l'analyse du spécialiste en sécurité militaire et professeur à l'ENAP, Stéphane Roussel, mardi, à l'émission Le Midi.

«On ne peut plus considérer les États-Unis comme un allié absolument fiable sous l’administration Trump. Le Canada doit être prêt à faire face tout seul à un certain nombre de menaces.»

Stéphane Roussel

Vous aimerez aussi

Fusillade à Montréal: comment surmonter un traumatisme collectif?
L'effet Lavallée
Fusillade à Montréal: comment surmonter un traumatisme collectif?
0:00
11:48
L'évolution de l'identité québécoise à travers son histoire
L'effet Lavallée
L'évolution de l'identité québécoise à travers son histoire
0:00
28:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»
Rattrapage
Deuil collectif d’un policier
«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»
Opération policière majeure à Côte-des-Neiges, de nombreuses rues barricadées
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Opération policière majeure à Côte-des-Neiges, de nombreuses rues barricadées
Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes
Opération policière à Côte-des-Neiges: la thèse de l'attentat prémédité
Rattrapage
Tragédie à Montréal
Opération policière à Côte-des-Neiges: la thèse de l'attentat prémédité
Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI
Rattrapage
Fusillade à Montréal: au moins trois morts
Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé
Rattrapage
Un policier perd la vie en service
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé
Sondages: Mark Carney et Christine Fréchette ont le vent dans les voiles
Rattrapage
Côte de popularité en hausse
Sondages: Mark Carney et Christine Fréchette ont le vent dans les voiles
Côte-des-Neiges: important déploiement policier à la suite d'une fusillade
Rattrapage
1 policier mort, 1 policière en état critique
Côte-des-Neiges: important déploiement policier à la suite d'une fusillade
Inondations au Québec: comment réagir face aux dégâts d'eau
Rattrapage
Assurance habitation et changements climatiques
Inondations au Québec: comment réagir face aux dégâts d'eau
Météo : après le déluge de samedi, l'instabilité persiste pour la Saint-Jean
Rattrapage
Pluie annoncée
Météo : après le déluge de samedi, l'instabilité persiste pour la Saint-Jean
Rues éponges et tuyaux géants: Laval repense sa gestion des eaux pluviales
Rattrapage
Un investissement de 21 millions $
Rues éponges et tuyaux géants: Laval repense sa gestion des eaux pluviales
Découvrez le bêtisier de nos deux commissaires
Rattrapage
Fous rire et moments loufoques
Découvrez le bêtisier de nos deux commissaires
Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
Victoire du Canada 6-0: «On ne pouvait rien demander de plus»
Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal aux commandes du midi cet été
Rattrapage
Émission estivale
Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal aux commandes du midi cet été