Selon un expert en sécurité militaire

Le gouvernement canadien s’apprête à octroyer un contrat historique estimé à près de 100 milliards de dollars pour l’achat et l’entretien de 12 sous-marins neufs. Ottawa devra trancher sous peu entre des constructeurs allemands et sud-coréens pour acquérir ce qui deviendra la plus grande flotte de sous-marins de son histoire.

Si la facture globale donne le vertige, un expert rappelle que le contrat prévoit des retombées industrielles d'au moins 80 milliards de dollars pour l'économie canadienne.

Écoutez l'analyse du spécialiste en sécurité militaire et professeur à l'ENAP, Stéphane Roussel, mardi, à l'émission Le Midi.